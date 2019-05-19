В понедельник, 20 мая, в Винницкой, Одесской и всех западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий до I уровня опасности, желтого. Об этом говорится в сообщении ГосЧС от 19 мая.

"Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий в отдельных областях Украины! По данным Укргидрометцентра, 19 мая в западных, Винницкой и Одесской областях грозы (I уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

При этом, по сообщению спасателей, 19-21 мая по Киевской области высокая (4 класса) пожарная опасность. А 20-21 мая в районе Фастова чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Карта показывает, что сильные грозовые ливни пройдут на западе Украины Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", синоптик сообщила, какой будет погода в день инаугурации Владимира Зеленского. В Киеве завтра будет без осадков, +25...+27 градусов.

Напомним, 17 мая в Киеве началось метеорологическое лето. По данным метеорологов, с 13 мая температура превышает +15 градусов. Метеорологическая весна началась 4 марта и продолжалась 69 дней.

Напомним, 18 мая в части Украины спасатели объявили желтый уровень опасности. Ожидаюся шквальный ветер и грозы.