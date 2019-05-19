Юрист и экс-заместитель главы АП при Януковиче Андрей Портнов, который после пятилетнего отсутствия вернулся в Украину и дал эксклюзивное интервью "Стране", заявил, что в снятие с должности главы Конституционного суда Станислава Шевчука является позором.

"Считаю произошедшее в Конституционном суде позором, потому что закон "О судоустройстве и статусе судей", который Порошенко провел через парламент предусматривает защиту судьи. Рядового судью даже сложно уволить, а здесь КСУ за полчаса уволил председателя, не имея на это (насколько я вижу из открытых источников), никаких оснований", - сказал Андрей Портнов.

По его словам, на сегодняшний день озвучены лишь политические причины увольнения Шевчука - то, что он дал "Стране" интервью. Сейчас же Александр Тупицкий, который занимал должность заместителя председателя Конституционного суда, пытается установить над органом контроль.

"А что касается происходящего там, то это попытка группы во главе с Тупицким установить контроль над Конституционным судом, для того, чтобы позиционировать себя как важных людей и быть, может быть, в переговорах с новой властью. Но, учитывая их бэкграунд, репутацию и решение об (отмене статьи УК Украины - Прим. Ред.) незаконном обогащении, они потеряли свою политическую легитимность. И в принципе, я считаю, что они дорабатывают последние месяцы", - сказал Андрей Портнов.

Напомним, 14 мая в Конституционном суде официально заявили об отстранении Станислава Шевчука.

После этого Конституционный суд опубликовал текст выводов постоянной комиссии по этике, на основе которого было выражено недоверие Шевчуку, а в дальнейшем - он был уволен с поста судьи КСУ. Один из пунктов в документе касается высказываний Шевчука в интервью "Стране", в котором он заявил что руководитель Конституционного Суда принимает присягу новоизбранного президента в случае отсутствия обстоятельств, препятствующих этому.

Ранее Андрей Портнов уже говорил, что за интригами в этом органе стоит президент Петр Порошенко, экс-заместитель главы его администрации Алексей Филатов и примкнувший к ним заместитель председателя Конституционного суда Александр Тупицкий.