Накануне инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского его предшественник Петр Порошенко еще раз перечислил свои достижения и пожелал успешного президентства преемнику. Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы государства.

"Смена власти - признак нашей принадлежности к европейской цивилизации. Демократию мы сохранили даже в условиях российской агрессии. Завтра власть переходит к новому Президенту, которого вы выбрали на честных и свободных выборах", - сказано в заявлении.

Петр Порошенко перечисляет все свои достижения: укрепление армии, соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Томос, безвиз, закон об украинизации.

"Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины. С очень большим опозданием начали восстанавливать уровень жизни после экономического кризиса, вызванного российской агрессией", - сказано в обращении Порошенко.

Петр Порошенко также сказал, что будет и дальше работать, чтобы достичь плана о членстве в НАТО и ЕС, а также не позволять свернуть с этого курса. Кроме того, он пожелал своему преемнику Владимиру Зеленскому успешного президентства.

"Владимиру Зеленскому желаю успешного президентства. Еще месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах. Но уже завтра, так случилось, он будет президентом моей родной страны. Страны, которую люблю и в чье европейское будущее стойко верю. Так пусть Господь Украину хранит, а ее новом главе - помогает в работе", - сказано в заявлении.

Скриншот: president.gov.ua

Напомним, недавно Порошенко выдал новую порцию советов Зеленскому, порекомендовав ему усилить давление на РФ и оформить заявку на членство в ЕС.

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