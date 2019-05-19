Певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, который стал победителем конкурса Евровидение-2019, презентовал аудитории композицию "Arcade" еще в 2017 году. Песня до сих пор опубликована на канале YouTube.

Таким образом, организаторы песенного конкурса могут аннулировать итоги голосования. Поскольку голландец Лоуренс нарушил одно из основных правил "Евровидения" - на конкурсе можно представлять только новую песню. К участию в конкурсе не допускаются песни, коммерческий релиз которых состоялся до 1 сентября предыдущего года.

Ролик c песней "Arcade", которая принесла Лоуренсу победу на "Евровидении" в 2019 году, был опубликован на YouTube-канале 9 июня 2017 года. На видео зритель может наблюдать только видео с репетиции Лоуренса в студии.

Как сообщала "Страна", в финале "Евровидения-2019", который состоялся вечером 18 мая, Лоуренс с композицией "Arcade" набрал 492 балла и стал победителем. Второе место занял итальянец Mahmood с 465 баллами, а третье - россиянин Сергей Лазарев, получивший 369 баллов.

Напомним, еще одним скандалом на конкурсе этого года можно считать выступление Мадонна и группы из Исландии, которые показали на Евровидении-2019 палестинские флаги.



