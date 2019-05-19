"А у вас есть доказательства в совершении им преступления?" Луценко объяснил, почему ГПУ не против возвращения Портнова в Украину
Генпрокурор Юрий Луценко после возвращения экс-заместителя главы АП при Януковиче Андрея Портнова в Украину дал понять, что в ГПУ нет доказательств его причастности к совершению преступлений.
Так, исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив опубликовал в Facebook пост с вопросом, почему генпрокурор ничего не делал, когда Андрей Портнов прилетел в Украину.
"А у вас есть доказательства о совершенном им преступлении?", - ответил вопросом на вопрос Юрий Луценко.
В ответ Андрусив заявил, что, по его мнению, Портнова должны были допросить "на основе имеющейся информации относительно его причастности к законам 16 января, которые привели к эскалации и первым смертям на Майдане".
Напомним, прилетев в Украину, Андрей Портнов дал эксклюзивное интервью "Стране".
Также мы писали, что в БПП опубликовали опровержение о причастности Портнова к госизмене.