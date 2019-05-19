Генпрокурор Юрий Луценко после возвращения экс-заместителя главы АП при Януковиче Андрея Портнова в Украину дал понять, что в ГПУ нет доказательств его причастности к совершению преступлений. 

Так, исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив опубликовал в Facebook пост с вопросом, почему генпрокурор ничего не делал, когда Андрей Портнов прилетел в Украину. 

"А у вас есть доказательства о совершенном им преступлении?", - ответил вопросом на вопрос Юрий Луценко. 

В ответ Андрусив заявил, что, по его мнению, Портнова должны были допросить "на основе имеющейся информации относительно его причастности к законам 16 января, которые привели к эскалации и первым смертям на Майдане". 

 

Напомним, прилетев в Украину, Андрей Портнов дал эксклюзивное интервью "Стране".

Также мы писали, что в БПП опубликовали опровержение о причастности Портнова к госизмене.

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