Появились фото и видео из Каира, где в воскресенье, 19 мая, рядом с египетскими пирамидами на самодельной бомбе подорвался автобус с туристами. Их в Twitter обнародовало агентство EHA News.

Уточняется, что взрыв произошел в районе Большого Египетского музея. По данным местных служб безопасности, пострадали не менее 16 человек.

#BREAKING VIDEO- Activists posted pictures and videos on social media sites, documenting the injuries of some passengers and damage to the bus. pic.twitter.com/EovMU0BdVQ