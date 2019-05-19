Посол США Мари Йованович завершает свою дипломатическую каденцию в Киеве, в связи с этим она поделилась мыслями о прогрессе, который Украина сделала за последние несколько лет, а также рассказала о своем опыте работы в Украине. Соответствующее видео разместило американское диппредставительство в Twitter.

"В течение 3-5 лет после Революции Достоинства Украина достигла огромного прогресса. Я вспоминаю все, что было достигнуто, например, стабилизация экономики, сотрудничество в рамках программы МВФ, - это было нелегко, но это означает, что фундаментальные принципы укрепились в Украине или вскоре укрепятся. Внедряется пенсионная реформа, реформа образования, здравоохранения, ни одна из них еще не завершена, и пройдет еще много лет, прежде чем все эти реформы полностью заработают", - сказала Йованович.

По ее мнению, Украина находится на своем пути к европейскому будущему и это чрезвычайно важно. Она отметила прогресс в борьбе с коррупцией. "Коррупция не преодолена, но прогресс был достигнут, как например введение Антикоррупционного суда в этом году. Это очень важно для Украины и ее будущего. Итак, когда я вспоминаю о последних трех-пяти годах, я хочу поздравить украинский народ. И я хочу призвать украинцев продолжать свое движение вперед, в этом же направлении", - подчеркнула Йованович.

Американский посол отметила, что последние выборы четко показали, что украинский народ хочет не просто каких-то незначительных изменений, а преобразования всей страны. "Украинцы четко высказались, что они хотят успешной борьбы с коррупцией и победы над ней, значительных изменений в управлении страной, в стиле повседневной жизни украинских лидеров, в том, как ведется бизнес. И я должна сказать вам, что внедрение таких важных изменений будет на пользу не только Украине, это будет также в пользу двусторонним отношениям Украины с другими странами. И, конечно же, в пользу бизнеса и инвестициям", - заявила она.

Посол Йованович также вспоминает свои поездки в Харьков, где был открыт Центр предоставления админуслуг, в Одессу - по случаю многих визитов кораблей ВМС США. "Визиты кораблей - это признак нашей поддержки Украины, это является сигналом нашей длительной и решительной поддержки, которая будет продолжаться", - отметила она.

Вспомнила Йованович также поездку во Львов на празднование Дня украинской армии несколько лет назад. "Для меня было честью пообщаться с военнослужащими, но также было очень важно передать военное оборудование, которое спасает жизнь украинским военным", - сказала Йованович. Также она поделилась воспоминаниями о встречах с "яркими, преданными людьми, которые несут изменения Украине, не только здесь в Киеве, но и за его пределами, люди, которые пытаются продвигать реформы по многим важным вопросам, включая борьбу с коррупцией". "Я - очень большой оптимист в отношении Украины! И причины этого оптимизма - украинцы, которые являются образованными, выносливыми, преданными, храбрыми. Украинский народ творит судьбу Украины и добьется того, что принадлежит Украине по праву - их место среди европейских государств - процветающих, безопасных и демократических!", - подытожила она.

Напомним,, 6 мая стало известно, что посол США в Киеве Мария Йованович завершает свою работу в Киеве и возвращается 20 мая на родину. В Госдепе США отметили, что посол завершает свой трехлетний дипломатический срок в Киеве в 2019 году, как и планировалось.

Ранее адвокат Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в интервью журналисту Дмитрию Анопченко заявил, что поддерживает увольнение посла США в Украине Мари Йованович, так как она предоставляла недостоверную информацию украинским властям и была на стороне демократов.

Также мы писали, что место досрочно отозванного американского посла в Украине Мари Йованович может занять Уильям Тейлор.