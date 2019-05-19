В Киеве правоохранители задержали преступную группировку, которые два года обворовывала склады, офисы и магазины столицы. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева на странице в Facebook.

По данным прокуратуры, преступная группировка действовала на протяжении длительного времени и имело четкую иерархическую систему с распределением ролей. Организатором оказался 35-летний уроженец Одесской области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж с проникновением. Еще два человека - граждане Грузии, 1983 и 1984 годов рождения, тоже ранее судимые, выступали соорганизаторами преступлений, другие - исполнителями.

Разоблачить и задержать воров удалось непосредственно после совершения ими очередной кражи. В ночь на 14 мая преступники тайно проникли на закрытую охраняемую территорию складских помещений на ул. Бутлерова в Киеве. С помощью инструментов они снесли замки и похитили из помещений 1,3 тонны орехов в коробках на общую сумму около 340 тыс. гривен. Их с поличным задержали правоохранители.

В настоящее время 5 задержанным объявлено подозрение ч. 4 ст. 185 УК Украины. По решению суда четырех из задержанных взяли под стражу, одного (несудимого) - под домашний арест. Участники указанной группы проверяются на причастность к совершению аналогичных уголовных преступлений на территории столицы.

Скриншот, фото: Facebook/ Прокуратура міста Києва

Напомним, в Одессе суд приговорил к пожизненному сроку рецидивиста, который расчленил инспектора СИЗО.

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