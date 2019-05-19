В Харьковской области сотрудники СБУ разоблачили и блокировали группу полицейских на "крышевании" наркоторговцев. Правоохранители систематически получали взятки с преступников. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа офицеров полиции, среди которых работники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, наладили схему вымогательства и получения взяток от лиц, занимающихся распространения наркотических и психотропных веществ с помощью так называемых закладок. Полицейские, получив информацию о противоправной деятельности наркодельцов, имитировали их задержание "на горячем", после чего требовал деньги за непривлечение к уголовное ответственности.

Размер неправомерной выгоды полицейских с каждого наркоторговца составил три тысячи долларов США. В рамках открытого уголовного производства правоохранители задокументировали факт получения участниками организованной группы сорока тысяч гривен. Сотрудники СБ Украины с задействованием бойцов спецподразделения "Альфа" задержали трех участников группировки в Харькове при получении денег с наркоторговца в сумме 74 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным работникам полиции подозрения в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 368 Уголовно кодекса Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия для документирования и привлечения к ответственности вторых работников полиции, причастных к противной схеме.

Операция по разоблачению и задержанию взяточников происходила совместно со следователями Государственного бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона при Содействие подразделения внутренней безопасности Национальной полиции.

Фото: ssu.gov.ua

Как сообщала "Страна", 2 марта в квартире многоэтажного дома на улице Харьковских дивизий в Харькове от передоза умер 14-летний парень, его 15-летний приятель госпитализирован с предварительным диагнозом "отравление неизвестными наркотическими веществами".

Как сообщала "Страна", только за год в Украине изъяли 4 тонны наркотиков на 23 миллиарда гривен.

Ранее "Страна" сообщала, сколько случаев передозировок алкоголем и наркотиками было в Украине.