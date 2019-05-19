Юрист и экс-заместитель главы АП при Януковиче Андрей Портнов, который после пятилетнего отсутствия вернулся в Украину и дал эксклюзивное интервью "Стране", сообщил, кто из окружения Петра Порошенко, на его взгляд, причастен к совершению преступлений.

По словам Портнова, сразу же после инаугурации Владимира Зеленского он и большая юридическая команда намерен подавать заявления о совершении преступлений членами окружения Петра Порошенко. Также в планах - сделать процесс рассмотрения этих дел публичным.

"Ключевые люди - это сам Порошенко, Филатов (замглавы его администрации), Пашинский (глава комитета ВР по нацбезопасности), лидер фракции "Народного фронта" Бурбак, лидер фракции БПП, ключевые чиновники из окружения Порошенко, бизнес-чиновники. Фамилии все известны и они на слуху - сейчас мы задокументировали более 10 заявлений о преступлениях, чтобы подать их через два-три дня, потому что требуется их процессуальное оформление...", - сказал Андрей Портнов.

По его словам, эта работа не должна быть монополизирована, так как огромное количество бизнесменов и рядовых граждан также планируют заниматься тем же.

"Поэтому кому-то мы будем подставлять плечо - я имею в виду нашу команду. Где-то будем хедлайнерами и организаторами этой работы... Я вижу, что здесь огромное поле", - сказал Портнов.

Напомним, в день инаугурации Зеленского Портнов подаст заявления о преступлениях Порошенко.

Также мы публиковали фото, как Андрей Портнов вернулся в Украину.