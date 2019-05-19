В день инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского 20 мая особых изменений в погоде не предвидится. На западе страны пройдут дожди с грозами.

Дождливо будет также в Винницкой, Житомирской и местами в Одесской области.

Помимо грозы возможны сильные ливни, шквалистое усиление ветра, выпадение града. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По словам Диденко, на остальной территории Украины 20 мая будет сухо и солнечно. В регионах Украины будет преобладать очень теплая, а местами даже жаркая погода. В течение дня будет +22...+28 градусов, на Юге и Востоке +27...+32 градуса. В Киеве завтра будет без осадков, +25...+27 градусов.

Сразу после понедельника погода в большинстве областей Украины ухудшится: 21-22 мая дожди с грозами постепенно распространятся на большую часть территории страны, температура воздуха снизится. Синоптические изменения могут повлиять на самочувствие, самообладание и настроение. "Не поддавайтесь. Это все - временно. Облака временами прибегают, суетятся, порой даже слишком задерживаются не на своем месте, но солнце снисходительно смотрит на все это сверху. Солнце всегда право", - подытожила Диденко.

Также она добавила, что на западе Украины и в Крыму уже "гремит и подливает".

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", 17 мая в Киеве началось метеорологическое лето. По данным метеорологов, с 13 мая температура превышает +15 градусов. Метеорологическая весна началась 4 марта и продолжалась 69 дней.

Напомним, 18 мая в части Украины спасатели объявили желтый уровень опасности. Ожидаюся шквальный ветер и грозы.