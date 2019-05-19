До долгожданного футбольного матча "Шахтер - Динамо", который состоится 22 мая на стадионе "Металлист" в Харькове, остается все меньше времени.

"Горняки" выпустили промо к матчу, на который команда может выйти в ранге самого титулованного футбольного клуба Украины. Оно опубликовано в YouTube.

"Мы помним времена, когда были позади, а конкурент казался недосягаемым. Мы не опускали рук и не прятались за оправданиями. Мы строили амбициозные планы, старались больше, получали желаемые трофеи. Нас считали наглецами, а мы каждый раз доказывали, что достойны только золота. И всегда рядом были вы - наша надежная опора, наше вдохновение, наша мощь. Мы превзошли всех. Давайте вместе отметим этот триумф. 22 мая на ваших глазах мы перепишем историю", - сказано в ролике.

Видео: YouTube/ FC Shakhtar Donetsk

Между тем, экс-игрок киевского "Динамо" Виктор Леоненко в интервью "Сегодня", что "Динамо" может обыграть "Шахтер" как в прошлом году, "когда "горняки" уже одной ногой были в отпуске".

"Оба клуба в нашей стране считаются самыми сильными, и они должны показывать пример другим командам. Поэтому я жду качественной игры. На такие матчи тренерам вообще не нужно настраивать игроков. Матч пусть и без турнирной мотивации, но все равно на него должен быть максимально серьезный настрой. Ведь придет полный стадион. Команды играют не для себя, а для болельщиков. Я думаю, что "Динамо" может обыграть "Шахтер" как в прошлом году, когда "горняки" уже одной ногой были в отпуске. Потому опять будут писать, что Хацкевич обыграл, но по игре все видно. В последнее время в украинском "класико" команды создают очень мало моментов, но если "Шахтер" устраивает ничья, то "Динамо" нет", - сказал Леоненко.

Напомним, экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна рассказал, как ему живется и играется в Италии.

Также мы писали, что в Харькове запустили обратный отчет до матча "Шахтера" с "Динамо", который может стать уникальным.