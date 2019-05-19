Киевскому патрульному грозит два года ограничения свободы за использование поддельного больничного. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киевской области на странице в Facebook.

Так, прокуратура сейчас проводит досудебное расследование в уголовном производстве в отношении действующего сотрудника патрульной полиции Киева. Правоохранителя подозревают в том, что он, желая скрыть факт отсутствия на рабочем месте в течение двух недель, предоставил в кадровое подразделение поддельную справку о временной нетрудоспособности, согласно которой он якобы находился на больничном. По версии прокуратуры, патрульный купил в интернете поддельный больничный.

Действия сотрудника патрульной полиции прокуратурой квалифицированы по ч.4 ст.358 УК Украины, то есть в использовании заведомо подложного официального документа. Ему уже сообщено о подозрении. В случае доказательства в суде его вины полицейскому может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет.

Скриншот: Facebook/ Прокуратура Київської області

Напомним, в Минздраве сообщили, когда в Украине заработает электронный больничный.

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