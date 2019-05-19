28-летнему рецидивисту грозит пожизненное лишение свободы за жестокое убийство 43-летней женщины под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Отметим, что убийство женщины произошло еще в декабре 2018 года. Тогда на стройке в с. Софиевской Борщаговке обнаружили изуродованное тело 43-летней женщины. 28-летний житель Полтавской области набросился на подругу после совместного распития алкогольных напитков. В ходе конфликта мужчина взял потерпевшую за волосы и ударил ее головой не менее 7 раз о бетонную трубу.

После этого деревянным брусом нанес ей несколько ударов по голове и лицу. Не останавливаясь взял нож и нанес 2 удара в шею женщины. От причиненных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте совершения преступления. Через два дня подозреваемый в совершении преступления был задержан. Он в содеянном признался.

Установлено, что молодой человек уже отбывал наказание за покушение на умышленное убийство в 2014 году, он освободился из мест лишения свободы в 2017 году досрочно. Действия обвиняемого квалифицированы по п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, лицом, ранее совершившим умышленное убийство.

За совершение указанного преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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