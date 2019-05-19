Экс-капитан донецкого Шахтера, а ныне игрок итальянского Кальяри Дарио Срна рассказал о том, чего ему не хватает в Италии. Об этом речь идет в шоу "Легионер", опубликованном на YouTube-канале Вацко Live.

Футболист рассказал, что ему нравится жить в Сардинии, а также поделился, что клуб Кальяри поселил его на два месяца в отеле, где стоимость одной ночи стартует от 200 долларов - для скорейшей адаптации.

"Сардиния очень большая и прекрасная. Находимся в Forta Village, там где я жил почти два месяца. Клуб помог, чтобы я жил тут и адаптировался. Я выбирал место, где хорошее качество жизни для меня и моей семьи. И я угадал", - сказал Дарио Срна.

По его словам, он не жалеет, что перешел из топового клуба в менее престижную команду.

"У меня тот возраст, где нет много выбора. Надо быть объективным, если бы мне повезло - я мог бы попасть в топ-клуб. Но я доволен. Я доволен, что могу играть в футбол, что все, что случилось, - позади", - сообщил футболист.

Также Срна рассказал, по чему в Украине он скучает, проживая в Италии.

"Украинского сала и борща. И водки чуть-чуть, хорошей водки", – сказал Срна.

Видео: YouTube/ Вацко Live

Напомним, Дарио Срна написал Ярославу Ракицкому, что "Шахтеру" будет не хватать его преданности.

Также мы писали, что Дарио Срна заявил, что "пахал как Рокки Бальбоа, чтобы вернуться на футбольное поле".