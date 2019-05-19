Рядом с пирамидами в Египте на самодельной бомбе взорвался автобус с туристами
В воскресенье, 19 мая, в Каире, возле пирамид, взорвался туристический автобус. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Сообщается, что инцидент произошел в районе Большого египетского музея, расположенного рядом с пирамидами на плато Гиза. В результате срабатывания самодельного взрывного устройства пострадали 17 человек. Среди них - 10 египтян и семь туристов из ЮАР. Данных об их состоянии пока нет.
Бомба сработала в тот момент, когда автобус находился в движении. Отмечается, что сейчас на месте работают спасательные службы и правоохранители.
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