Следующая неделя в большинстве областей Украины начнется с теплой и солнечной погоды, на западе страны ожидаются майские грозы. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

Так, в понедельник, 20 мая, в западных областях, а также Виннице ожидаются дожди, грозы, порывы ветра и шквалы достигнут 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье днем значительные дожди. А вот в остальных регионах будет солнечно и очень тепло. Температура воздуха днем будет достигать +28 градусов, ночью она опустится до +8...+10 градусов на востоке и до +11...+16 в остальных регионах.

Погода в Украине 20 мая. Карта: meteo.gov.ua

Грозовые дожди, по данным синоптиков, не отступят и во вторник, 21 мая. Так, осадки возможны на Прикарпатье и в западных областях. Там температура ночью +10...+15 градусов, днем +16...+21 градус.

На остальной территории небольшие кратковременные дожди, грозы, лишь в восточных и большинстве южных областей без осадков. Температура ночью +10...+15 градусов, на крайнем востоке местами +7...+9 градусов, днем +20...+25 градусов. В Киеве во вторник небольшой кратковременный дождь, гроза.

Погода в Украине 21 мая. Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик объяснила приход смерчей и града в три области Украины.

Также мы писали, что сегодня, 19 мая, в Украине будет до +29, но местами пройдут дожди.