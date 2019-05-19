Сегодня, 19 мая, в Киеве на ВДНХ в рамках XV международного фестиваля Tattoo Collection Kyiv, мастера продемонстрировали умения делать разнообразные наколки. Среди самых необычных нашлись и те, кто был не против набить желающим татуировку портрета избранного президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится на странице мероприятия в Instagram.

Судя по фото, размещенным в сториз, для наколок выбирают такие портреты Зеленского, которые позволяют улыбнуться. Так, на одной из работ тату-мастера бывший шоумен задумчиво почесывает свою бородку.

А это работа в процессе, по которой видно, что выбранная зона нанесения рисунка - голень.

Отметим, что татуировщики создают свои рисунки в режиме реального времени, у посетителей есть возможность набить татуировку на своем теле прямо в ходе мероприятия.

Как сообщала "Страна", в Киеве проходит генеральная репетиция завтрашней инаугурации Владимира Зеленского рядом с Мариинским парком и Верховной Радой.

Также стало известно, что начальник Госохраны Валерий Гелетей подтвердил информацию "Страны" о нетрадиционной инаугурации Зеленского.

Мероприятие будет разделено на три основных этапа: присяга и утверждение в Верховной Раде; череда дипломатических встреч с международными и высокими гостями в Мариинском дворце и перемещение на рабочее место на Банковую.