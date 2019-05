В сети опубликовали видео, на котором запечатлели движение по орбите "поезда" из 60 спутников связи Starlink американский компании SpaceX Илона Маска. Запись в Twitter выложил житель Нидерландов Марко Лангбрук.

Запуск ракеты с мыса Канаверал произошел в пятницу в 02:30 UTC (05:30 по Киеву). После старта первая ступень ракеты села на плавучую платформу с оригинальным названием "Of Course I Still Love You" ("Конечно же я люблю тебя до сих пор") в Атлантическом океане. Спутники способны раздавать быстрый интернет в масштабах планеты.

Ранее "Страна" сообщала, что компания Илона Маска SpaceX подала секретный иск против правительства США.

Также Маск объявил, что уже строит два корабля Starship для полетов на Марс.