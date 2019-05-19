Сегодня, 19 мая, у здания Верховной Рады в Киеве проходит генеральная репетиция инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Подготовка продлится до 22:00. Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам организаторов, первая репетиция состоится при участии статиста, позже к репетиции может присоединиться и сам Зеленский. Генеральная репетиция должна была состояться в 14:00, однако ее начало отложили. В настоящее время площадь между Верховной Радой и Мариинским парком разделена желто-голубыми забором.

Несколько десятков человек работают над техническим обеспечением трансляции и организацией процедуры инаугурации, также делом заняты операторы и режиссеры. Возле здания Верховной Рады и Мариинского дворца смонтировали два больших экрана. Правопорядок в центральной части столицы обеспечивает полиция, на месте подготовки присутствуют руководители патрульной и Национальной полиции, а также Нацгвардии.

На инаугурации Зеленского выступит военный оркестр Фото: Эльдар Сарахман/pravda.com.ua

Желто-голубым забором разделили территорию между Верховной Радой и Мариинским парком Фото: Эльдар Сарахман/pravda.com.ua

Репетиция проходит за железными воротами, фото: Эльдар Сарахман/pravda.com.ua

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко руководит процессом в солнцезащитных очках и с наушниками Apple AirPods, фото: Эльдар Сарахман/pravda.com.ua

Ранее начальник Госохраны Гелетей подтвердил информацию "Страны" о нетрадиционной инаугурации Зеленского.

Как сообщала "Страна", инаугурация Владимира Зеленского состоится уже в понедельник, 20 мая. Начало торжеств запланировано на 10:00 в здании Верховной Рады.

Полиция, СБУ, Госохрана и Нацгвардия переходят на усиленный режим службы в связи с инаугурацией избранного президента Владимира Зеленского.