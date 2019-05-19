Американская компания Илона Маска SpaceX предъявила иск властям США. При этом в документе указывается условие, что детали обращения в суд не должны стать достоянием общественности, передает газета The Washington Post.

Газета отмечает, что "Маск вновь предъявляет иск федеральному правительству, но теперь предприниматель хочет, чтобы суть заявленного протеста осталась в секрете, а его аргументы не были бы известны публике".

В поданном иске SpaceX особо подчеркнула, что "конфиденциальность необходима, так как иск содержит, в частности, служебную информацию, которая не может быть обнародована".

Будет ли выполнено это пожелание компании Маска, должно решиться непосредственно американским судом.

Как ранее рассказал сам Маск, его компания подала заявку на контракт с Пентагоном, но ее предложение не удовлетворило американское военное ведомство. Ожидается, что в 2020 году Пентагон отберет две фирмы для сотрудничества в оборонной области, в частности, в сфере производства ракет.

Напомним, что SpaceX успешно запустила к МКС космический корабль Cargo Dragon.

Также SpaceX успешно запустила в космос сверхтяжелую ракету Falcon Heavy и вернула ступени на Землю.