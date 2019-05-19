Людмила Поргина, вдова ушедшего из жизни актера Николая Караченцова, рассказала о последних минутах жизни супруга в интервью газете "Московский комсомолец".

По ее словам, Караченцов до последнего был в сознании. Когда актер очнулся от комы, он рассказывал супруге, что к нему прилетели ангелы, которые показали ему ад и рай.

"Когда утром я побежала туда, мне сообщили, что Коля только-только… Теплый еще был, розовый весь. Врачи сказали, что он был до последнего в сознании", - рассказала Поргина.

Она добавила, что перед реанимацией супруг просил ее не переживать и не плакать.

"Я хочу жить, хочу жить с тобой. Хочу видеть своих внуков... Ночью я прислушалась к дыханию и как работает аппарат кислорода. А ему становилось все тяжелее дышать, уже не мог глотать, и я его по щекам стучала, по горлу, но сил глотать не было, шла сильная интоксикация. Кормили уже через вену на горле. Но при этом, вот удивительно, он выглядел замечательно: мы ему подстригли волосики, сделали маникюрчик. Я пригласила священника. "Коля, у нас очень мало времени, мы должны причаститься, принять весь этот мир, простить всех и обязательно прочитать молебен об исходе души. Она покинет твое тело и будет жить вечно". Мы там его даже соборовали", - вспоминает Поргина.

По словам Поргиной, она хочет сделать архив в память о муже в Бахрушинском музее и поставить образный памятник. "Чтобы Коля был на сцене как в финале "Юноны": он стоит на коленях, а за ним - парус... У меня сейчас жутчайшее состояние от осознания того, что я потеряла в этой жизни. У меня нет чувства, что я какая-то несчастная, убогая. За моей спиной стоит Коля", - говорит Людмила Поргина.

Людмила Поргина с цветами положила руку на плечо мужу. Фото: mk.ru

Напомним, что артиста не стало в пятницу, 26 октября, за день до его 74-летия. Он скончался от остановки сердца в одной из больниц Москвы. Прощались с актером 29 октября на сцене театра "Ленком".

Напомним, Караченцов сыграл более чем в 20 постановках разных жанров: от драмы до рок-оперы. А в кино на его счету более 100 ролей. Наибольшую известность ему принесли картины "Старший сын", "Собака на сене", "Благочестивая Марта", "Трест, который лопнул", "Белые росы", "Человек с бульвара Капуцинов", "Криминальный квартет", "Ловушка для одинокого мужчины". Все трюки в приключенческих лентах он исполнял сам, без каскадеров.

Ранее "Страна" вспоминала, чем запомнился популярный актер театра и кино. Также стали известны подробности завещания, составленного Караченцовым незадолго до смерти.