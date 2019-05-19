В воскресенье, 19 мая, в Житомире загорелась автомобильная заправка. Как передает издание "Рупор", дым был виден из некоторых районов города.

Пожар произошел на улице Восточная 82. Огонь охватил запорную арматуру емкости с газом, потом перекинулся на всю заправку.

В результате пожара пострадало двое человек и четыре машины повреждены. В каком состоянии пострадавшие пока неизвестно. Неподалеку возле заправки размещен жилой дом.

На место происшествия приехали спасатели, они пытаются потушить пламя с помощью пены. Сейчас спасателям удалось локализовать пожар, опасности дальнейшего распространения огня нет. Причины пожара пока не называются.

Фото: Facebook

Напомним, что под Житомиром тушат масштабный лесной пожар на территории сразу двух районов.

Также в Житомире патрульное авто ехало на вызов о грабеже и врезалось в две легковушки.