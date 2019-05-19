Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, сегодня, 19 мая, почтил память жертв политических репрессий. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"День памяти жертв политических репрессий. Вспоминаем уничтоженных советской властью. Боремся за возвращение домой пленников Кремля. Сделаем все, чтобы преследования и насилия по политическим мотивам не было в нашем будущем. Память об уроках прошлого делает нас людьми", - говорится в сообщении.

Фото: Twitter

Отметим, что в День памяти жертв политрепрессий, из-за которого Вятрович и Ко не хотели инаугурации Зеленского, в Киеве проходит масса концертов.

Напомним, что у Зеленского объяснили, почему День памяти жертв политрепресий не помешает инаугурации.

Также Рада расширила льготы жертвам нацистских преследований и политрепрессий. Полный перечень.