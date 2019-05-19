Петр Порошенко уволил уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебу. Соответствующий указ №290/2019 появился на сайте президента сегодня, 19 мая.

Отметим, что Николай Кулеба стал уполномоченным по правам ребенка 17 декабря 2014 года. До этого он был директором БО "Открытое сердце" и президентом МБО "Служба спасения детей". С сентября 2006 года по декабрь 2014 года Кулеба возглавил Службу по делам детей исполнительного органа Киевского городского совета.

За это время Кулеба развил семейные формы воспитания детей-сирот и проводил профилактическую работу с семьями в сложных жизненных обстоятельствах (в результате количество детей-сирот в интернатных учреждениях уменьшилось в пять раз), открыл первый в стране "Городской центр ребенка", который ввел обучение для усыновителей, активизировал устройство детей-сирот в семьи.

Сам Кулеба женат, воспитывает четверых детей.

Фото: facebook.com/nikolai.kuleba.5

Как сообщала "Страна", президент Украины Петр Порошенко своими указами освободил от исполнения обязанностей еще 12 своих внештатных советников, включая главу Нацагентства качества высшего образования, экс-министра образования Сергея Квита и бывшего генерального секретаря НАТО Андерса фог Расмуссена.

Отметим, что от боевых действий в Украине пострадал каждый восьмой ребенок.

Также стало известно, что число детей за годы независимости Украины сократилось вдвое. Кулеба отметил, что Украина сейчас занимает 186 место в мире по показателю рождаемости и 13 место в мире по показателю вымирания нации.