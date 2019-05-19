Французский нефтегазовый концерн Total приостановил работу ряда установок на нефтеперерабатывающем заводе в городе Лойна на востоке Германии. Причиной стало проведение технических проверок из-за поставок загрязненной нефти из России, передает "DW".

Производство должно было возобновиться в субботу, 18 мая, но при этом планировалось использовать альтернативные поставки через Гданьск.

"Учитывая сохраняющиеся проблемы с трубопроводом "Дружба", мощности НПЗ не могут быть задействованы полностью", - сказано в сообщении компании.

Руководство Total прилагает усилия для того, чтобы снизить воздействия на поставки бензина, дизельного топлива и мазута клиентам.

Напомним, что Беларусь требует от России возмещения убытков от грязной нефти.

Также Беларусь остановила транзит нефти в Украину до инаугурации Зеленского.