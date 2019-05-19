Украинский легионер Александр Зинченко, который выиграл Кубок Англии в составе Манчестер Сити, проверил на подлинность свою медаль победителя. Видео опубликовал The Emirates FA Cup на странице вTwitter.

На видео видно, как украинский футболист кусает медаль, после чего говорит на камеру журналистам на английском языке: "Думаю, она настоящая, да?".

When you wake up and realise it wasn't all a dream...#EmiratesFACupFinal pic.twitter.com/zhS7VLsp7Q — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) 19 травня 2019 р.

Напомним, что Манчестер Сити обыграл в финале Уотфорд со счетом 6:0 и после победы в регулярном чемпионате АПЛ и Кубке английской лиги завоевал третий домашний трофей в сезоне 2018/2019. Зинченко провел на поле весь матч. Он также становился лучшим защитником в матче Манчестер Сити против Манчестер Юнайтед.

Ранее Манчестер Сити запретил Зинченко прикасаться к чемпионскому Кубку, чтобы футболист не уронил почетный трофей на газон, как прошлой весной.