Украинский легионер Александр Зинченко, который выиграл Кубок Англии в составе Манчестер Сити, проверил на подлинность свою медаль победителя. Видео опубликовал The Emirates FA Cup на странице вTwitter.

На видео видно, как украинский футболист кусает медаль, после чего говорит на камеру журналистам на английском языке: "Думаю, она настоящая, да?".

When you wake up and realise it wasn't all a dream...#EmiratesFACupFinal pic.twitter.com/zhS7VLsp7Q