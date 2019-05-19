Одна из участниц культовой поп-группы Spice Girls Мелани Браун перед началом турне по Британии угодила в больницу из-за полной потери зрения. Об этом пишет издание The Sun.

Оказывается еще 20 лет назад артистка перенесла лазерную операцию, после чего перестала видеть левым глазом. Несколько дней назад у нее начались проблемы уже и с правым глазом. Из-за этого Браун пришлось обратиться в лондонскую клинику Moorfields Eye Hospital.



"Мел было очень плохо. Остальные участницы группы и менеджеры очень волновались за нее. Она кричала, что ослепла", - рассказал источник из окружения группы.



Врачи оказали артистке медицинскую помощь, в результате чего зрение удалось восстановить. Отмечается, что причину временной потери зрения установить не удалось.

По словам представителя певицы, в настоящее время ситуация находится под контролем.

Фото: Скриншот

Напомним, что звезда Spice Girls проболталась про интим с замужней участницей группы.

Также участницы Spice Girls за 6-дневный тур по Британии станут богаче почти на $3 миллиона.