Мэр Киева Виталий Кличко сегодня, 19 мая, испытал новый мост между парками "Крещатый" и "Владимирская горка", часть перекрытий которого будут выполнены из стекла. Видео градоначальника на мосту опубликовано на его странице в Facebook.

"Сейчас мы находимся на нашем мосту. И в нем есть интересная изюминка - стеклянный и прозрачный пол. Мы видим высоту в 30 метров. И могу сказать, что это стекло каленое, в нем много слоев и сейчас мы его испробуем", - отметил Кличко, после чего зашел на стеклянную платформу.

"Держит нормально, но будем еще проверять", - заключил Кличко.

Отметим, что пешеходно-велосипедный мост, который соединит парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов, будет достигать в длину 210 метров, ширина будет переменной - от 6 метров в регулярных зонах до 14 метров в зонах смотровых площадок. Мостовой переход сделают из бетона и стекла.

Как сообщала "Страна", швейцарские архитекторы могут обвинить власти Киева в незаконном использовании их проекта строительства моста.

Напомним, в Киеве до 24 мая закроют смотровую площадку из-за строительства "моста Кличко".