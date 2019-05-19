Около Львова в поселке Брюховичи в ДТП трагически погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 мая около 20:30 на улице Независимости Украины в поселке Брюховичи. Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля Mercedes-Benz, 29-летний житель Яворовского района, не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло на встречную обочину, где транспортное средство въехало сначала в дерево, а затем в металлическую опору линии электропередач", - рассказали в полиции.

Также детективы отметили, что от полученных травм водитель и пассажир иномарки, 31-летний местный житель, скончались на месте происшествия. С телесными повреждениями в больницу была доставлена пассажирка автомобиля.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Фото: НПУ

Напомним, что во Львовской области сотрудник СБУ попал в смертельное ДТП.

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