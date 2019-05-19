С вечера субботы, 18 мая, пожарные службы Бордо пытаются потушить горящие автомобили на подземной парковке. Во время тушения уже пострадали трое пожарных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Sud-Oest.

По предварительным данным, сообщения о задымлении поступили после 20:30 по местному времени (21:30 по киевскому). На место немедленно были направлены 32 пожарных автомобиля и 100 человек спасателей. Из-за плотного дыма и высокой температуры внутри подземного строения к очагу возгорания на третьем этаже удалось пробиться лишь спустя несколько часов.

Клубы черного дыма, несмотря на усилия пожарных, продолжали вырываться из вентиляционных отверстий и выездов вплоть до утра воскресенья. В 07:30 по местному времени (08:30 по Киеву) власти все еще затруднялись назвать точное количество сгоревших автомобилей, спустя час телеканал BFMTV распространил кадры, на которых было видно, что операция продолжается.

На данный момент вокруг парковки установлено оцепление, движение общественного транспорта в этом районе приостановлено. По состоянию на 11:00 (12:00 по Киеву) пожар все еще не был ликвидирован. Как сообщила радиостанция France Info, произошло обрушение перекрытия между минус вторым и минус третьим уровнями, власти опасаются, что может обрушиться участок трамвайных путей, проходящих над подземной парковкой, а также автодорога и тротуар. Кроме того, в качестве меры предосторожности еще в субботу вечером были эвакуированы жильцы четырехэтажного дома, расположенного по соседству. Сейчас сотрудники мэрии вместе с архитекторами оценивают угрозу для остальных зданий в округе.

Напомним, ранее в Бордо сгорели миллионы бутылок французского вина.

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