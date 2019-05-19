Вернувшийся сегодня, 19 мая, в Украину известный юрист Андрей Портнов заявил "Стране", что уже с завтрашнего дня, то есть с 20 мая, начинает подачу заявлений в НАБУ и ГБР о совершенных преступлениях Петром Порошенко и людьми из его окружения.

Андрей Портнов в Киеве, фото: Cтрана

В главном фокусе, как заявил экс-замглавы Админстрации президента Януковича - те злоупотребления, которые вызывали наибольший резонанс в обществе. Это хищения в армии, история с оборонным заказом завода "Кузня на Рыбальском" и продажи этого актива за 300 млн долларов, а также панамские оффшоры пятого президента.

Портнов считает, что украинские суды удовлетворят ходатайства прокуроров о взятии под стражу Порошенко. При этом он также считает необходимым обеспечение ареста имущества уходящего президента и его активов, в том числе в оффшорной юрисдикции.

Для этого команда Портнова уже провела подготовительную работу и консультации в Панаме и Великобритании.

Андрей Портнов назвал ряд персоналий из окружения Порошенко, которым грозит уголовное преследование в первую очередь. Среди них глава его фракции в парламенте Герасимов, глава фракции "Народного Фронта" Максим Бурбак, бывший замглавы Администрации президента Алексей Филатов, нардеп Сергей Пашинский и коммерсанты-чиновники из окружения Порошенко.

Полностью интервью Портнова будет опубликовано в ближайшее время на сайте "Страны" и на Youtube-канале "Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что Андрей Портнов заявил, что Зеленский сможет распустить Раду в любой момент".