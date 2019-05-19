На инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского от Великобритании прибудет министр по делам Содружества и ООН Тарик Ахмад, лорд Уимблдон.

Об этом в Twitter сообщило посольство Украины в Лондоне.

"Мы благодарны за решение правительства Великобритании отправить старшего министра Тарика Ахмада в Украину на инаугурацию президента Владимира Зеленского 20 мая 2019 года", - сказано в сообщении.

Чехию на церемонии инаугурации Зеленского представит председатель Сената Ярослав Кубера.

"Чешскую Республику на завтрашней церемонии инаугурации президента Украины будет представлять Председатель Сената (верхней палаты) парламента Ярослав Кубера. По протокольной иерархии - это второе должностное лицо в государстве", - написал в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

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Напомним, что на инаугурацию Зеленского пригласили всех президентов Украины, кроме Януковича.

Также США назвали полный состав делегации на инаугурацию Зеленского .