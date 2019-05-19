Россиянка Мария Бутина, арестованная в США за шпионаж, впервые вышла на связь и попросила денег
Задержанная в США россиянка Мария Бутина записала первое видеообращение после того, как американский суд приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы за шпионаж в интересах России. Ролик опубликован в Instagram пользователем с ником antiglobalist1.
В своем видеообращении Бутина выразила ощущение, что "будто бы снова вернулась в современность", где есть доступ в сеть, и поблагодарила всех неравнодушных за поддержку. "Я также хотела обратиться к вам за финансовой поддержкой", - сказала Бутина.
По ее словам, деньги требуются на оплату работы адвокатов, которые в настоящий момент подали апелляцию на ее приговор. Бутина заключила, что "русские не сдаются".
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Мы нуждаемся в вашей помощи!. 15 июля 2018 года по сфабрикованному обвинению в организации и проведении лоббистской деятельности в интересах правительства РФ была арестована и заключена в тюрьму Мария Бутина. По предъявленным обвинениям ей грозило до 15 лет лишения свободы. Не имея возможности в справедливом суде доказать виновность Марии, в угаре русофобских настроений и внутриполитических противоречий, американские власти поставили себе задачу сломить её, в результате чего суд приговорил Бутину к реальному тюремному сроку. Детали дела стали известны после открытой пресс-конференции, которую Мария провела из тюрьмы. Мы обращаемся к неравнодушным гражданам России оказать посильную финансовую помощь на оплату услуг американских адвокатов, к сожалению семья Бутиной не в состоянии покрыть этот долг. Дело Марии имеет особую важность, так как по прецедентному праву в США, любой намек на «лоббистскую деятельность» со стороны гражданина России теперь обернется реальным сроком от двух лет отбывания наказания в местах принудительного содержания. Это открывает существенные перспективы для давления на граждан России, где бы они не находились, ведь договор об экстрадиции с США подписан у большинства стран мира. Реквизиты по ссылке: https://mariabutinafund.ru Большое спасибо! С искренним уважением, Фонд Марии Бутиной и Международный Комитет защиты прав человека Поделитесь этим видео!
Напомним, в США россиянку Марию Бутину за шпионаж хотят посадить на 1,5 года.
Как сообщала "Страна", Мария Бутина была задержана 15 июля прошлого года. Ее обвиняют в работе иностранным агентом на территории США. Американская сторона заявляет, что девушка пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов. Вплоть до конца 2018 года свою вину Мария отрицала.
В 2018 году девушка признала себя виновной в участии в заговоре против США. По ее словам, она действовала под руководством российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США. По ее словам, она хотела приобрести контакты среди республиканцев и в Национальной стрелковой ассоциации США.