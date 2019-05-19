Задержанная в США россиянка Мария Бутина записала первое видеообращение после того, как американский суд приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы за шпионаж в интересах России. Ролик опубликован в Instagram пользователем с ником antiglobalist1.

В своем видеообращении Бутина выразила ощущение, что "будто бы снова вернулась в современность", где есть доступ в сеть, и поблагодарила всех неравнодушных за поддержку. "Я также хотела обратиться к вам за финансовой поддержкой", - сказала Бутина.

По ее словам, деньги требуются на оплату работы адвокатов, которые в настоящий момент подали апелляцию на ее приговор. Бутина заключила, что "русские не сдаются".

Напомним, в США россиянку Марию Бутину за шпионаж хотят посадить на 1,5 года.

Как сообщала "Страна", Мария Бутина была задержана 15 июля прошлого года. Ее обвиняют в работе иностранным агентом на территории США. Американская сторона заявляет, что девушка пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов. Вплоть до конца 2018 года свою вину Мария отрицала.

В 2018 году девушка признала себя виновной в участии в заговоре против США. По ее словам, она действовала под руководством российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США. По ее словам, она хотела приобрести контакты среди республиканцев и в Национальной стрелковой ассоциации США.