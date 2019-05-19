Посольство Украины направило ноту МИД Египта с требованием разъяснить ситуацию с задержанием грузового танкера Sea Shark, на борту которого удерживают 17 украинских моряков. Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам замдиректора Департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, посольство также просит разрешить посещение судна консульскими должностными лицами. Также посольству Украины в Египте поручено безотлагательно провести комплекс мероприятий по урегулированию сложившейся ситуации.

"Указанное дело находится на особом контроле Департамента консульской службы", - добавил Кирилич.

Напомним, задержание грузового танкера с нефтью Sea Shark, на борту которого находятся 17 украинских моряков, произошло 18 мая. Капитан грузового танкера Sea Shark Виталий Нестеренко сообщил, что египетские военные удерживает судно, на борту которого находятся 17 украинских моряков. По данным капитана танкера, ситуация на борту критическая, а жизнь экипажа - под угрозой. Нестеренко также сообщил, что адмирал египетского флота заявил об ограничении передвижения экипажа судна, у моряков изъяли мобильные телефоны и запретили осуществлять какие-либо звонки.

Ранее украинские моряки впервые позвонили родным из российской тюрьмы.

Также стала известна дата решения Трибунала ООН по задержанным украинским морякам в Керченском проливе 25 ноября прошлого года.