Канцлер Германии Ангела Меркель готовится совершить перестановки в правительстве, чтобы дать себе возможность доработать четвертый срок на посту главы Кабинета министров. Об этом пишет издание Bild.

В политической среде ФРГ уже давно ходят слухи, что Ангела Меркель может досрочно уйти с должности канцлера и передать полномочия нынешнему председателю Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Согласно плану Меркель, поста в Кабмине может лишиться давний соратник канцлера, министр экономики Петер Альтмайер. Вакантную должность предполагается передать главе Минздрава Йенсу Шпану, который известен критичной позицией по отношению к политике действующего канцлера.

В ходе перестановок может лишиться должности министр образования Аня Карличек, которая не пользуется авторитетом в научных кругах. На ее должность рассматривается кандидатура главы ведомства канцлера Хельге Браун.

Отметим, что в конце 2018 года Меркель ушла с поста председателя Христианско-демократического союза, но осталась канцлером. Она сообщила, что собирается доработать четвертый срок до конца - до 2021 года, - а затем уйти из политики. Политической наследницей канцлера считается Крамп-Карренбауэр.

Напомним, что в Германии раскрыли детали телефонного разговора Зеленского и Меркель о нормандском формате.

Также Порошенко попросил Меркель об ужесточении санкций против РФ за паспорта на Донбассе.