Победитель международного песенного конкурса Евровидение-2019 Дункан Лоуренс из Нидерландов, а также Кейт Миллер-Хайдке из Австралии и Махмуд из Италии в этом году стали обладателями специальных наград "Евровидения" - премии основателя песенного конкурса Марселя Безенсона. Об этом сообщает сайт "Евровидения".

Церемония награждения победителей прошла в Тель-Авиве перед финалом песенного конкурса. Отметим, что премия Марселя Безенсона является профессиональной наградой для участников "Евровидения" и вручается ежегодно, начиная с 2002 года. Она включает три награды: приз композиторов, приз за артистизм и приз за выбор прессы. Победителей выбирают представители прессы, комментаторы и композиторы. Так, приз прессы (голосуют аккредитованные представители СМИ) был присужден представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу, выступившему с песней "Arcade".

Приз за артистизм (определяют комментаторы) вручили певице из Австралии Кейт Миллер-Хайдке, которая представила композицию "Zero Gravity" с практически космическими спецэффектами.

Приз композиторов присудили представителю Италии Мамуду. Он выступил с песней "Soldi".

Напомним, Евровидение в 2019 году проходило в Тель-Авиве. Так как в прошлом году на песенном конкурсе победила певица Нетта с песней "Toy", которая представляла Израиль.

Также отметим, что "Страна" вела онлайн-репортаж Евровидения 2019.