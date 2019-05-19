Американская поп-звезда Мадонна и исландская группа Хатари, которые выступили в финале "Евровидения-2019" в Тель-Авиве, продемонстрировали палестинские флаги на сцене к неудовольствию организаторов международного песенного конкурса. Об этом сообщает metro.co.uk.

В номере Мадонны двое танцоров взялись за руки и обнялись, на их спинах красовались стяги Израиля и Палестины. Исландцы, занявшие десятое место из 26 участников финала, показали по меньшей мере два шарфа цветов палестинского флага с надписью Palestine в прямом телеэфире, когда объявляли их результаты. Позже они выложили в соцсети ролик, на котором запечатлен момент, когда организаторы отбирают у них запрещенную атрибутику.



Организаторы конкурса сообщили, что демонстрация флагов в ходе выступления Мадонны не была согласована с Европейским вещательным союзом и израильской национальной телерадиокомпанией "Кан". "Песенный конкурс "Евровидение" - неполитическое событие, что было доведено до сведения Мадонны", - сказано в релизе. Поведение исландцев и возможные дисциплинарные меры в их отношении EBU также пообещал обсудить вскоре после завершения песенного конкурса.

Фото: metro.co.uk

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