В Киеве пьяный водитель такси Uber пытался сбить двух девушек, а в результате врезался в припаркованный автомобиль Mercedes. ДТП произошло на ул. Стеценко возле заправки, передает "Информатор".

Выяснилось, что мужчина живет в хостеле, что неподалеку от места происшествия. Он пришел на праздник к соседям, которые отмечали день рождения одного из друзей. Мужчина уже был пьяным, и начал вести себя вызывающе и оскорблять девушек, которые присутствовали на празднике.

Впоследствии водитель вышел на улицу и сел в машину. Когда девушки пошли в магазин, он поехал за ними и пытался их сбить, но те смогли вовремя спрятаться за деревом. То, что произошло, заметили другие гости на празднике и попытались вытащить мужчину из машины. В свою очередь он решил убежать и чуть не наехал на нескольких людей, после чего врезался в грузовик.

Уже после аварии мужчина выбежал из машины, но очевидцы смогли его задержать. В крови водителя драгер показал 1,57 промилле алкоголя.

Фото: Информатор

Напомним, что в Киеве байкер на скорости врезался в такси Uber.

Также в Киеве таксист Uber сбил двух разносчиков пиццы на мотороллерах.