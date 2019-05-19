Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского пройдет с некоторыми отклонениями от традиционного сценария, о чем первой сообщила "Страна".

Нашу информацию подтвердил начальник Управления Госохраны Украины Валерий Гелетей в эфире телеканала "112 Украина".

"Есть много требований к Управлению государственной охраны, но мы будем учитывать эти требования, и все то, что ложится на плечи государственной охраны, я думаю, что мы будем выполнять максимально на высоком и профессиональном уровне. Но изменения (в порядке инаугурации, - Прим.Ред.) есть, и эти изменения существенные", - отметил он.

При этом Гелетей добавил, что сейчас ни от одной из "фишечек" штаба Зеленского по проведению инаугурации государственная охрана пока еще не отказалась.

"Мы не согласимся, если это будет касаться вопросов безопасности. Здесь позиция принципиальная, но пока что все выполняется и нет нерешенных вопросов", - резюмировал он.

Напомним, мы писали о том, что светской вечеринки, которую обычно устраивают для бомонда вступившие в должность президенты, не будет, а сама инаугурация Зеленского будет разделена на три основных этапа:

Первый этап инаугурации - присяга и утверждение в Верховной Раде.

инаугурации - присяга и утверждение в Верховной Раде. На втором этапе начнется череда дипломатических встреч с международными и высокими гостями в Мариинском дворце.

начнется череда дипломатических встреч с международными и высокими гостями в Мариинском дворце. На третьем этапе президент Зеленский прямо из Мариинского парка переместится к себе на рабочее место на Банковую.

Как сообщала "Страна", инаугурация Владимира Зеленского состоится уже в понедельник, 20 мая. Начало торжеств запланировано на 10:00 в здании Верховной Рады. А сегодня, 19 мая, в здании Верховной Рады пройдет репетиция торжественного мероприятия.

Ранее стало известно, что полиция, СБУ, Госохрана и Нацгвардия переходят на усиленный режим службы в связи с инаугурацией избранного президента Владимира Зеленского.