Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложит парламенту новый, с улучшенным пакетом мер, вариант сделки по Brexit. Об этом передает Sunday Times.

"Когда проект соглашения о выходе из ЕС будет предложен на рассмотрение членам парламента, это будет новое, смелое предложение для депутатов в палате общин с улучшенным пакетом мер, который, по моему мнению, может получить поддержку", - утверждают источники.

Ожидается, что среди новых предложений Мэй будет дополнительная защита рабочих, поскольку британский премьер пытается заручиться поддержкой некоторых членов парламента от лейбористской партии.

Мэй отметила, что хотела бы, чтобы депутаты рассмотрели новый план сделки "свежим взглядом" и оказали ей поддержку.

Напомним, что Евросоюз дал отсрочку Британии до 31 октября.

Также Порошенко создал делегацию для переговоров с Британией после Brexit.