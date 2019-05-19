В Ужгороде, в микрорайоне Доманевка, правоохранитель на служебном автомобиле Dacia Logan, врезался в бетонное ограждение, полицейские начали проверку по факту ДТП. Об этом сообщает УНН.

Инцидент произошел 18 мая, в 15:18. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Как установили полицейские, в ДТП попал один из сотрудников полиции, двигаясь по дороге в микрорайоне Доманевка. Он не справился с управлением - и столкнулся с бетонной опорой. В авто мужчина находился один.

В результате аварии водитель получил травмы и госпитализирован в медучреждение, где ему была оказана квалифицированная помощь.

Как сообщала "Страна", в Ужгороде местный житель пытался продать ручной гранатомет на улице.

Напомним, ранее суд продлил содержание под стражей обвиняемому в подрыве офиса венгров в Ужгороде.

Ранее ужгородский активист БПП заявил о покушении на Порошенко в Закарпатье.