В воскресенье, 19 мая, в Украину, после пятилетнего отсутствия вернулся бывший заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов.

В эксклюзивном интервью "Стране" он рассказал о том, чем планирует заняться уже в самое ближайшее время.

Фото: Cтрана

Итак, обо всем по порядку. Известный юрист Андрей Портнов рассказал нам о том, на чем планирует сосредоточиться в своей деятельности в ближайшее время, каким образом и за что будет обеспечено привлечение к уголовной ответственности уходящего президента Петра Порошенко, кому из соратников Порошенко грозит срок, а также о своих взаимоотношениях с командой Владимира Зеленского, судьбах руководителей ключевых силовых структур, судов и Верховной Рады.

Так, Андрей Портнов заявил, что уже с завтрашнего дня (с 20 мая - Прим.Ред.) начинает подачу заявлений в НАБУ и ГБР о совершенных преступлениях Петром Порошенко и людьми из его окружения. В главном фокусе, как говорит экс-замглавы АП - те злоупотребления, которые вызывали наибольший резонанс в обществе. Это хищения в армии, история с оборонным заказом завода "Кузня на Рыбальском" и продажи этого актива за 300 млн долларов, а также панамские оффшоры пятого президента.

Портнов считает, что украинские суды удовлетворят ходатайства прокуроров о взятии под стражу Порошенко. При этом он также считает необходимым обеспечение ареста имущества уходящего президента и его активов, в том числе в оффшорной юрисдикции. Для этого команда Портнова уже провела подготовительную работу и консультации в Панаме и Великобритании.

Портнов назвал ряд персоналий из окружения Порошенко, которым грозит уголовное преследование в первую очередь. Среди них глава его фракции в парламенте Герасимов, глава фракции "Народного Фронта" Максим Бурбак, бывший замглавы Администрации президента Алексей Филатов, нардеп Сергей Пашинский и коммерсанты-чиновники из окружения Порошенко.

Комментируя свои отношения с командой нового президента Портнов говорит, что не видит себя в системе органов власти при Зеленском-президенте. Также Портнов считает, что руководители СБУ Грицак и ГПУ Луценко должны быть отправлены в отставку. А у нового главы государства есть все юридические основания для роспуска Верховной Рады.

Полностью интервью Андрея Портнова смотрите на видео.

Видео: Страна.ua

Так же ранее "Страна" сообщала, что Портнов объяснил, зачем сняли главу Конституционнго суда Шевчука.