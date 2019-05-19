В воскресенье, 19 мая, в Румынии начались учения НАТО в области коммуникаций и информатики Steadfast Cobalt ("Стойкий кобальт") 2019. Об этом передает ТАСС.

"Цель учений, в которых принимает участие более 1200 румынских и иностранных военнослужащих из 35 структур НАТО в области систем коммуникаций и информатики (CIS - Communication and Information Systems), - тестирование, проверка и аттестация оперативной совместимости системы C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance)", - сообщает Минобороны страны.

Учения были запланированы Объединенным командованием сил НАТО в Европе и координируются командующим Группы систем связи и информатики НАТО (NATO CIS Group - NCISG), генерал-майором Вольфгангом Реннером.

"Задача Steadfast Cobalt 2019 - совместная подготовка для оказания международной поддержки в операциях НАТО и выполнения стандартных процедур, необходимых для достижения взаимной совместимости человеческих и технических ресурсов", - отмечается в сообщении.

Учения НАТО в области коммуникаций и информатики завершатся 2 июня.

Напомним, что в Европе проходят крупные военные учения США по сдерживанию России.

Также в Черном море прошли совместные учения ВМС Турции и США.