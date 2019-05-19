В Луганской области после взрыва в отделении Приватбанка, полиция обнаружила склад боеприпасов в гараже в селе Мостки. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"В рамках открытого уголовного производства по факту взрыва в филиале банка следователями был определен комплекс проведения первоочередных оперативно-розыскных и следственных действий, во время проведения которых в Сватовском районе оперативниками уголовного розыска ГУНП и сотрудниками Сватовского отдела полиции было обнаружено большое количество оружия и взрывчатки", - сказано в сообщении.

Боеприпасы были спрятаны в гараже 58-летнего мужчины в селе Мостки Сватовского района Луганской области. Из гаража было изъято 5 реактивных гранатометов, 6 автоматов Калашникова, 57 гранат, три противопихотные мины, 53 запала для гранат, 5 запалов для мин, 36 магазинов к АК, 15 сигнальных ракет и около 11 тыс. патронов разного калибра.

Фото: НПУ

Напомним, что в Старобельске мужчина подорвал себя гранатой в офисе Приватбанка, ранив случайных посетителей.

Также Приватбанк сообщил первые подробности взрыва гранаты в одном из филиалов в Старобельске.