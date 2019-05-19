В День инаугурации избранного президента Владимира Зеленского правоохранители будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщил начальник управления Госохраны Украины Валерий Гелетей в эфире "112 Украина".

"Государственная охрана 20 мая будет работать в усиленном режиме, как и большинство правоохранителей Министерства внутренних дел и Службы безопасности. Это экзамен для правоохранительной системы, чтобы в это время (во время инаугурации, во время приезда иностранных делегаций) все прошло на высоком профессиональном уровне", - отметил он.

При этом Гелетей подчеркнул, что сейчас украинские правоохранители сотрудничают со своими иностранными коллегами, которые уже приезжают в Украину.

"От того, сколько будет иностранных делегаций и гостей, будет зависеть точное количество правоохранителей, задействованных в охране во время инаугурации", - сказал он, добавляя, что украинские правоохранители будут делать все возможное, чтобы ничто не испортило праздник.

Как сообщала "Страна", сегодня в Верховной Раде пройдет репетиция инаугурации Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что на инаугурацию Владимира Зеленского пригласили всех президентов Украины, кроме Виктора Януковича.

Напомним, Владимир Зеленский пообещал Раде "создать неудобства" за назначение инаугурации на 20 мая.