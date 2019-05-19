В ночь, на 19 мая, в Нью-Йорке прошел титульный бой за пояс чемпиона мира в супертяжелой весовой категории по версии WBC. Американец Деонтей Уайлдер отстоял титул и отправил в нокаут своего земляка Доминика Бризила уже на 2 минуте первого раунда.

В сети уже появилось видео эпичного удара Уайлдера после которого Доминик Бризил рухнул на настил ринга как подкошенный. Он с трудом сумел подняться на ноги, однако рефери не позволил ему продолжить бой.

Отметим, что данная защита пояса была для Уайлдера девятой в карьере. В сороковой раз на профи-ринге американец одержал досрочную победу.

Видео: Fan Tom

Также "король цыган" Фьюри проведет бой с Энтони Уайлдером. Дуэль взглядов уже прошла.