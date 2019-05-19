В Украину после пятилетнего отсутствия вернулся юрист Андрей Портнов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале.

Он опубликовал фото, на котором он стоит около терминала аэропорта "Борисполь".

"Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, - пора возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!" - написал он.

Портнов покинул территорию Украины 22 февраля 2014 года. В последние годы жил в Вене и жёстко критиковал власть Порошенко. Ранее в комментарии "Стране" он заявил, что вернётся в Украину незадолго до инаугурации нового президента Зеленского.

Напомним, что Андрей Портнов был советником президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, он был заместителем главы Администрации президента и занимался вопросами судоустройства. До этого, с 2005 по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко. Также был членом Совета Национального банка Украины в 2010-2014 годах.

Напомним, что 12 апреля 2016 года Европейский Союз исполнил решение Суда ЕС по делу Portnov VS EU Council, которым были признаны противоправными действиями Совета Евросоюза о введении международных санкций в отношении Портнова.

Фото: Скриншот

Ранее "Страна" сообщала, что в БПП опубликовали опровержение о причастности Портнова к госизмене.

Также "Страна" сообщала, что Портнов заявил о тогм, что Зеленский сможет распустить Раду в любой момент.