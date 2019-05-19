Воинский склад сгорел и напугал одесситов черным дымом в небесах. Фото и видео
В воскресенье, 19 мая, в Одессе загорелось здание на территории бывшей военной части, расположенной на улице Рассвета. Клубы густого черного дыма, которые поднимались над местом пожара были видны с расстояния в несколько километров. Об этом передает местное издание Odessa Online.
Пожар начался в одноэтажном здании рано утром около 06.00. По предварительной информации загорелся склад. Огонь охватил около 500 квадратных метров.
На месте ЧП работали пожарные. Огонь ликвидировали в 07:44.
Пресс-служба ГосЧС Одесской области уверила, что пострадавших в результате пожара нет, а горело заброшенное здание.
Фото: odessa.online
Напомним, что в Одессе заминировали аэропорт, три ТРЦ и восемь отелей. Спасатели эвакуируют людей.
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