В воскресенье, 19 мая, в Одессе загорелось здание на территории бывшей военной части, расположенной на улице Рассвета. Клубы густого черного дыма, которые поднимались над местом пожара были видны с расстояния в несколько километров. Об этом передает местное издание Odessa Online.

Пожар начался в одноэтажном здании рано утром около 06.00. По предварительной информации загорелся склад. Огонь охватил около 500 квадратных метров.

На месте ЧП работали пожарные. Огонь ликвидировали в 07:44.

Пресс-служба ГосЧС Одесской области уверила, что пострадавших в результате пожара нет, а горело заброшенное здание.

Фото: odessa.online

Напомним, что в Одессе заминировали аэропорт, три ТРЦ и восемь отелей. Спасатели эвакуируют людей.

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