Залог в размере 4,8 млн гривен за бывшего главу Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова внесли, но он все равно еще находится под стражей. Об этом рассказал адвокат арестованного Игорь Мороз, передает "Громадське".

Защитник Аллерова отметил, что его клиент все еще находится в СИЗО: "Делают все, чтобы держать его".

Юрист подчеркнул, что залог внесли в пятницу, 17 мая, после 18:00, поэтому, возможно, причиной задержки стало завершение рабочего дня. Мороз отметил, что Аллерова должны отпустить на следующей неделе.

Ранее "Страна" сообщала, что суд Киева начал избирать меру пресечения экс-главе Нацгвардии Аллерову.

Также экс-главе Нацгвардии Аллерову сообщили о "пидозре" в завладении чужим имуществом.